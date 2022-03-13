ألفت غراب: المنافسة ظاهرة صحية تدفع لتقديم أفضل ما لدى…

إسلام فضل _ أكدت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، أن أبرز التحديات التي تواجه المراة خلال الفترات الحالية هو نظرة المجتمع لها باعتبارها غير قادرة على العمل مثل الرجل في جميع المجالات.

أضافت أن عددًا كبيرًا من جهات العمل ما زالت تفضل الرجال، بزعم أن المرأة بطبيعتها تتعرض لضغوط المنزل وتقل قدرتها على العطاء بعد الزواج.

وأوضحت أنه على مستوى العمل بشركة «أكديما» يوجد وقت عمل ليلي، ومن الصعب أن تتواجد فيه سيدات، ولذلك تضطر الشركة لقصره على الرجال.

وذكرت أن أزمة وباء كورونا أثرت بنسبة كبيرة على تقاعد عدد كبير من السيدات، لأن بعض الأماكن قامت بتقليل العمالة، كما تأثرت المرأة العاملة بقرارات إغلاق الحضانات والمدارس التي تم فرضها خلال بعض فترات تفشي الفيروس.

وأضافت أن المنافسة بمجالات العمل بشكل عام بين الرجل والمراة ظاهرة صحية تسهم في تقديم أفضل ما لدى العامل من الخبرات، ولكن يجب أن تكون منافسة شريفة، حتى لا تؤدي إلى إفساد مناخ العمل وعدم نجاحه.

ونوهت إلى أن المرأة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في اقتحام العديد من المجالات، مثل الوظائف القضائية والبنوك وقطاع الأدوية، كما أن المجلس القومي للمرأة يعمل بشكل قوي على دعم السيدات في الدولة بشكل جيد.

وقالت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، إن المرأة المصرية حققت طموحاتها بشكل جيد في جميع المجالات، لكن يوجد بعض المجالات لا تتواجد المرأة بها بسبب اختلاف طبيعة الجسم بين الرجل والمرأة.

وأضافت أن الشركة تمتلك خطة كبيرة لمستقبل الدواء خلال العام الجاري، عبر توطين الصناعة، حيث حصلت الشركة على ترخيص إنشاء مصنع لإنتاج بعض الخامات الدوائية في مصر، مشيرة إلى أن هذا المصنع سيكون بالشراكة مع بعض الجهات التابعة وشركات خارجية، وستكون حصة الشركة في الأغلب نحو 55%.

وذكرت أن الشركة تدرس عدة قطع أراضٍ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأن المصنع يحتاج إلى أرض على مساحة 70 ألف متر، وسيكون حجم الاستثمار المبدئي للمشروع نحو 70 مليون دولار، كما بلغ حجم صادرات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.2 مليار دولار لـ 65 دولة حول العالم.