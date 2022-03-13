وكالة الطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا باعتزام روسيا السيطرة…

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وكالات – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن أوكرانيا أبلغتها، يوم السبت، بأن روسيا تعتزم السيطرة بشكل كامل ودائم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا، لكن موسكو نفت ذلك في وقت لاحق.
وأضافت الوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني: “رئيس شركة إنيرجواتوم التي تشغل محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، بيترو كوتين أبلغنا بأن نحو 400 جندي روسي موجودون بشكل دائم في الموقع (في زابوريجيا)”.
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