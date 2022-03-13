فرنسا توافق على منح المسنين جرعة رابعة من لقاحات كورونا

– صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس لصحيفة لو باريزيان في مقابلة نُشرت يوم السبت أن فرنسا توفر جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما ومر أكثر من ثلاثة أشهر على تلقيهم الجرعة التنشيطية السابقة.

وذكر رئيس الوزراء في يناير أن فرنسا تستعد لإطلاق حملة لجرعة تطعيم رابعة أو جرعة تنشيطية ثانية فور موافقة السلطات الصحية على ذلك.

وخلال المقابلة قال كاستكس إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا لن تغير خطط الحكومة لتخفيف قيود مكافحة الجائحة بدءا من الاثنين، نظرا لاستمرار تراجع الضغوط على المستشفيات الفرنسية.