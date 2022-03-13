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فرنسا توافق على منح المسنين جرعة رابعة من لقاحات كورونا

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– صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس لصحيفة لو باريزيان في مقابلة نُشرت يوم السبت أن فرنسا توفر جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما ومر أكثر من ثلاثة أشهر على تلقيهم الجرعة التنشيطية السابقة.

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وذكر رئيس الوزراء في يناير أن فرنسا تستعد لإطلاق حملة لجرعة تطعيم رابعة أو جرعة تنشيطية ثانية فور موافقة السلطات الصحية على ذلك.

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وخلال المقابلة قال كاستكس إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا لن تغير خطط الحكومة لتخفيف قيود مكافحة الجائحة بدءا من الاثنين، نظرا لاستمرار تراجع الضغوط على المستشفيات الفرنسية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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