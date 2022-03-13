مال وأعمال

أوكرانيا تحظر تصدير الأسمدة

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_ قالت وزارة الزراعة يوم السبت إن أوكرانيا، وهي منتج عالمي رئيسي للمنتجات الزراعية، حظرت تصدير الأسمدة بسبب الغزو الروسي.

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كانت أوكرانيا حظرت بالفعل تصدير بعض السلع الزراعية، وقررت إصدار تراخيص لسلع التصدير الرئيسية، ومنها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

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وقالت الوزارة في بيان إن مجلس الوزراء قرر “حظر تصدير الأسمدة من أوكرانيا”.

وأضافت أن الحظر سيساعد في “الحفاظ على التوازن في السوق المحلية”، ويطبق على أسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسية والأسمدة المخلوطة.

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تبدأ أوكرانيا تقليديا العمل الحقلي بفصل الربيع في أواخر فبراير شباط أو في مارس آذار. ويقول المزارعون إنهم سيبدأون البذر في مناطق آمنة بأسرع ما يمكن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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