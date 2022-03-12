وزيرة الخزانة الأمريكية : خفض ضريبة البنزين أحد الامور التي…

سي ان بي سي _ قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن خفض ضريبة البنزين في الولايات المتحدة من بين الخيارات التي يجري بحثها للتخفيف عن المستهلكين وأبدت ثقتها في تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي هذا العام.

وأضافت يلين للصحفيين في دنفر بولاية كولورادو “ندرس مجموعة من الأشياء التي قد نقوم بها للتخفيف عن المستهلكين. ضريبة البنزين أحد الأمور المطروحة”.

ولكنها أضافت أن تخشى أن يعود خفض ضريبة البنزين بفوائد على شركات النفط وليس المستهلكين.

وقالت إن تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم قد يؤدي إلى ركود لكنها أضافت أن الفيدرالي الأمريكي لا بد وأن يكون قادرا على التوصل لتوازن بين تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.

وأضافت “لدي ثقة في سيطرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على التضخم دون التسبب في ركود، وأتوقع اقتصادا قويا جيدا وأعتقد أن الاقتصاد سوف يحقق نتائج طيبة هذا العام حتى مع التضخم والمشاكل التي يتسبب فيها الوضع الروسي في أوكرانيا”.