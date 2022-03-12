مال وأعمال

وزيرة التجارة تصدر قرارا بوقف تصدير الزيوت والفريك والذرة…

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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية.

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وقالت الوزيرة ان هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

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جديرا بالذكر ان وزيرة التجارة والصناعة كانت قد اصدرت منذ يومين قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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