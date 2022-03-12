روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار الطاقة

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_ نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة في أعقاب العقوبات التي تم فرضها على موسكو بسبب الأحداث في أوكرانيا.
وقال نيكولاي كوبرينتس إن روسيا كانت موردا موثوقا به للطاقة ولكنها مستعدة لمواجهة صعبة في هذا القطاع إذا لزم الأمر. ولم يذكر تفاصيل عما قد تنطوي عليه تلك المواجهة.
وأضاف أن الوضع في أسواق الطاقة العالمية سيؤدي إلى زيادة ما يدفعه الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل للنفط والغاز والكهرباء.
وقال كوبرينتس لوكالة إنترفاكس “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يستفيد من هذا – فنحن نملك إمدادات مستقرة بشكل أكبر وأعصابا أقوى”.
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