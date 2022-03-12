مال وأعمال

المفوضية الأوروبية تكشف الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

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سي ان بي سي _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة على تويتر أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الحزمة الرابعة من الإجراءات ضد روسيا، والتي جاءت على خلفية غزوها لأوكرانيا.

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وقالت الرئيسة إن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يواصلون زيادة الضغط الاقتصادي على الكرملين.

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هذا وأضافت أن الحزمة الرابعة من الإجراءات ستشمل:

1. حرمان روسيا من مكانة الدولة الأولى بالرعاية في الاتحاد الأوروبي ودول السبع، وإلغاء المزايا المهمة التي تقدمها منظمة التجارة العالمية.

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والعمل أيضًا على تعليق حقوق عضويتها في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأمر الذي سيحول دون قدرتها على الاستفادة من القروض أو الفوائد من هذه المؤسسات.

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2. الاستمرار في الضغط على الشخصيات الروسية المقربة من بوتين.

3. التأكد من أن روسيا والشخصيات الهامة فيها لا يمكنهم استخدام الأصول المشفرة للالتفاف على العقوبات.

4. حظر تصدير أي سلع كمالية تابعة للاتحاد الأوروبي إلى روسيا.

5. حظر استيراد السلع الأساسية في قطاع الحديد والصلب من الاتحاد الروسي.

هذا وكانت مجموعة الدول السبع قد قالت إنها ستتخذ خطوات لتجريد روسيا مما يسمى وضع “الدولة الأولى بالرعاية”، مما سيترتب عليه إلغاء مزايا عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

قالت دول المجموعة في بيان مشترك أصدره البيت الأبيض “نرحب بالتحضيرات الجارية لبيان يصدره تحالف عريض من أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة السبع، لإعلان إلغاء وضع روسيا كدولة أولى بالرعاية”.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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