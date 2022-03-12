مال وأعمال

جازبروم الروسية تواصل شحن الغاز عبر أوكرانيا بنفس الكمية

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_ قالت شركة الغاز الطبيعي الروسية جازبروم يوم السبت إنها تواصل شحن الغاز عبر أوكرانيا بنفس الكمية دون تغيير وهي 109.5 مليون متر مكعب في اليوم.

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وتتخوف الأسواق من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

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وفي 2021 شحنت جازبروم نحو 64 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا، ما يعادل 10.7% من كل الإمدادات الروسية من ذلك الوقود إلى أوكرانيا، بحسب بيانات للشحنات بالسكك الحديدية في Refinitiv Eikon.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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