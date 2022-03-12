جازبروم الروسية تواصل شحن الغاز عبر أوكرانيا بنفس الكمية

_ قالت شركة الغاز الطبيعي الروسية جازبروم يوم السبت إنها تواصل شحن الغاز عبر أوكرانيا بنفس الكمية دون تغيير وهي 109.5 مليون متر مكعب في اليوم.

وتتخوف الأسواق من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

وفي 2021 شحنت جازبروم نحو 64 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا، ما يعادل 10.7% من كل الإمدادات الروسية من ذلك الوقود إلى أوكرانيا، بحسب بيانات للشحنات بالسكك الحديدية في Refinitiv Eikon.