النفط يرتفع عند الإغلاق ولكن يسجل أكبر تراجع أسبوعي له منذ…

– ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق يوم الجمعة ولكنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر مع تقييم المتعاملين للتحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها غزو روسيا لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الغزو الذي وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وارتفعت هذا الأسبوع العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008 ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض.

وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات يوم الجمعة بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار أو 3.1 في المئة يوم الجمعة لتبلغ عند التسوية 112.67 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 107.13 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولار أو 3.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار للبرميل.