مجموعة السبع تعلن عزمها حرمان روسيا من وضع الدولة الأولى…

وكالات _ قالت مجموعة الدول السبع يوم الجمعة إنها ستتخذ خطوات لتجريد روسيا مما يسمى وضع “الدولة الأولى بالرعاية”، مما سيترتب عليه إلغاء مزايا عضويتها في منظمة التجارة العالمية. وقالت دول المجموعة في بيان مشترك أصدره البيت الأبيض “نرحب بالتحضيرات الجارية لبيان يصدره تحالف عريض من أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة السبع، لإعلان إلغاء وضع روسيا كدولة أولى بالرعاية”.

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