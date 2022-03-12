بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية تدخلها…

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روسيا اليوم – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.
كما أعلن حظر واردات الفودكا والأحجار الكريمة والمنتجات البحرية من روسيا.
وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيستبعدون روسيا من نظام التجارة التبادلي.
وأكد بايدن أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا.
وصرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تحارب في أوكرانيا ضد روسيا لأن سيؤدي إلى حرب عالمية.
وأفاد بأنهم سيدافعون عن الديمقراطية في أوكرانيا وسيتصدون لروسيا ولن يسمحوا لها بتقرير مصير العالم عبر الحرب.
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