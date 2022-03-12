مال وأعمال

بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية تدخلها…

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روسيا اليوم – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، تعليق العلاقات التجارية مع روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

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كما أعلن حظر واردات الفودكا والأحجار الكريمة والمنتجات البحرية من روسيا.

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وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيستبعدون روسيا من نظام التجارة التبادلي.

وأكد بايدن أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

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وصرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تحارب في أوكرانيا ضد روسيا لأن سيؤدي إلى حرب عالمية.

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وأفاد بأنهم سيدافعون عن الديمقراطية في أوكرانيا وسيتصدون لروسيا ولن يسمحوا لها بتقرير مصير العالم عبر الحرب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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