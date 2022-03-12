الاتحاد الأوروبي يعتزم وضع خطة للشتاء المقبل للاستغناء عن…

وكالات _ قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى خطة للطاقة للشتاء المقبل بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستكشف عن خطة بحلول منتصف مارس للانتهاء من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

وأضاف بعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في فيرساي “نريد أن نخلص أنفسنا من الاعتماد (على موارد الطاقة الروسية) وبالتالي يكون باستطاعتنا التصرف بأحسن ما يمكننا بما يواكب مصالحنا الأوروبية ومن الواضح أنه بالنسبة للشتاء المقبل نحتاج إلى خطة خاصة”.

من جهة أخرى قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي في ختام قمة للاتحاد الأوروبي استمرت “نحن مستعدون لتبني عقوبات جديدة، كل الخيارات مطروحة”.

مضيفا أن أوروبا ستساعد أوكرانيا في إعادة بناء ما تدمره روسيا خلال الحرب.

وقال ماكرون أمس الخميس، إنه لا بد لدول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على الوتيرة التي يمكن أن يستغني بها الاتحاد نفسه عن الوقود الأحفوري الروسي.