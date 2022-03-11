مال وأعمال

بريطانيا تعلن فرض عقوبات على 386 نائبا روسيا

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روسيا اليوم _ أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة، فرض بلادها عقوبات على 386 نائبا روسيا “لتأييدهم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.

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وأشارت تراس في بيان إلى أن “هؤلاء النواب الذين صوتوا للاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت”.

وكانت الحكومة البريطانية، أدرجت أمس الخميس 7 رجال أعمال روس على قائمتها السوداء، وقامت بفرض حظر سفر عليهم وتجميد أصولهم بسبب “ارتباطهم بالكرملين”، بحسب وزيرة الخارجية ليز تراس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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