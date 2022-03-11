بريطانيا تعلن فرض عقوبات على 386 نائبا روسيا

روسيا اليوم _ أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة، فرض بلادها عقوبات على 386 نائبا روسيا “لتأييدهم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.

إقرأ أيضا.. بريطانيا تعلن تجميد أموال مالك نادي تشيلسي رومان أبراهيموفيتش

وأشارت تراس في بيان إلى أن “هؤلاء النواب الذين صوتوا للاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت”.

وكانت الحكومة البريطانية، أدرجت أمس الخميس 7 رجال أعمال روس على قائمتها السوداء، وقامت بفرض حظر سفر عليهم وتجميد أصولهم بسبب “ارتباطهم بالكرملين”، بحسب وزيرة الخارجية ليز تراس.