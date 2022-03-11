فاو: الحرب الأوكرانية ستدفع أسعار الغذاء العالمية للصعود 20%

وكالات _ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، إن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما تتراوح بين ثمانية و20% نتيجة للصراع الدائر في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.

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وفي تقييم أولي للغزو الروسي لأوكرانيا، قالت الفاو إنه لم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا ستكون قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الصراع إلى جانب حالة من عدم اليقين تحيط أيضا بصادرات الغذاء الروسية.

وقالت الفاو إن روسيا أكبر مُصدر للقمح في العالم بينما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة. وتوفران معا 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح وأربعة في المئة من الذرة وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية.