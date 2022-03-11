الاقتصاد البريطاني يسجل انتعاشا قويا خلال يناير

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سي ان بي سي _ أفادت بيانات بأن الاقتصاد البريطاني سجل في يناير انتعاشاً فاق التوقعات بكثير من التراجع الذي تسبب فيه فيروس كورونا في أواخر 2021، وهو ما من شأنه زيادة دوافع صانعي السياسات في بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8% على أساس شهري في يناير بعد انخفاض 0.2% في ديسمبر.
وكان هذا أكثر مما توقعه أي خبير اقتصادي في استطلاع رأي أجرته توقع نموا 0.2%.
وقال المكتب إن جميع القطاعات الاقتصاد البريطاني نمت بأكثر من المتوقع، فيما كان قطاعا مبيعات الجملة ومبيعات التجزئة من المحفزات الرئيسية لقطاع الخدمات الضخم.
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