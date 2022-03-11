جولدمان ساكس يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بسبب تداعيات…

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بلومبرج _ خفضت مجموعة جولدمان ساكس للخدمات المالية توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2022 بسبب تداعيات ارتفاع أسعار النفط والتدخل العسكري في أوكرانيا.
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وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس خفضوا توقعاتهم لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من 2 في المائة إلى 1.75 في المائة، على أساس مقارنة الربع الأخير من العام الماضي بالربع الأخير من العام الجاري.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن جولدمان ساكس حذر من مخاطر أن يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود خلال العام المقبل.
ويأتي هذا التراجع في توقعات جولدمان ساكس في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المستهلك في أمريكا الشهر الماضي إلى معدلات غير مسبوقة خلال أربعين عاما، في ظل ارتفاع أسعار البنزين والغذاء وتكاليف السكن.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بالولايات المتحدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
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