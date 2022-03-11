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روسيا تمدد إغلاق المجال الجوي في جنوب البلاد حتى 20 مارس

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سي إن بي سي ..قالت وزارة النقل الروسية اليوم الجمعة، إن سلطات الطيران مددت إغلاق المجال الجوي في جنوب البلاد حتى 20 مارس.

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هذا وقد تم إغلاق المجال الجوي في جنوب روسيا في 24 فبراير، وفي وقت لاحق تم تمديد الحظر حتى 14 مارس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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