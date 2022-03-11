بايدن يخطط لإنهاء العلاقات التجارية العادية مع روسيا وزيادة…

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سي إن بي سي .. قال مصدر لرويترز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو إلى إنهاء العلاقات التجارية العادية مع روسيا ويمهد الطريق لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الروسية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن فرض حظر على واردات النفط وواردات الطاقة الأخرى من روسيا ردًا على غزو أوكرانيا مؤكدًا دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي القوي لخطوة اعترف بأنها سترفع أسعار الطاقة الأمريكية.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض “نعلن حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية .. وهذا يعني أنه لن يتم قبول النفط الروسي بعد الآن في الموانئ الأمريكية”.
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