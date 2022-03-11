فون دير لاين: يتعين على الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجيا من…

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_ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 مضيفة أنها ستقترح خطة في هذا الصدد في منتصف مايو .
وكتبت على تويتر على هامش قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في فرساي لمناقشة هذه القضية إن هناك “اقتراحا لخطة للتخلص التدريجي من اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027”.
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