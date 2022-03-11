- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عقد وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم 10 مارس الجاري، إجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وزير الدولة البريطاني “ألوك شارما” رئيس الدورة الحالية للمؤتمر COP26.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها مصر في نوفمبر 2022، حيث تحرص مصر على التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف للبناء على ما تحقق خلال الدورة 26 للمؤتمر في جلاسجو، وما أسفرت عنه من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ على كافة الأصعدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك التطرق لما توليه مصر من أولوية خاصة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وذلك في ضوء الأجندة الطموحة التي تتبناها الرئاسية المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يجتمع عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس الدورة 26… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.