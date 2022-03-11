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وزير الخارجية يجتمع عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس الدورة 26…

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عقد وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم 10 مارس الجاري، إجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وزير الدولة البريطاني “ألوك شارما” رئيس الدورة الحالية للمؤتمر COP26.

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وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها مصر في نوفمبر 2022، حيث تحرص مصر على التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف للبناء على ما تحقق خلال الدورة 26 للمؤتمر في جلاسجو، وما أسفرت عنه من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ على كافة الأصعدة.

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وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك التطرق لما توليه مصر من أولوية خاصة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وذلك في ضوء الأجندة الطموحة التي تتبناها الرئاسية المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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