ماكرون: لا بد أن تستعد أوروبا للاستقلال عن الغاز الروسي

سي ان بي سي _ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إنه لا بد لدول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على الوتيرة التي يمكن أن يستغني بها الاتحاد نفسه عن الوقود الأحفوري الروسي.

وفيما يتعلق بمسألة طلب أوكرانيا الانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون، متحدثا قبل قمة لزعماء أوروبا في فرنسا، إنه يعتقد بأنه من غير الواقعي الدخول في مفاوضات العضوية مع دولة في حالة حرب.