البريد والقابضة لمصر للطيران يبحثان زيادة التعاون المشترك…

إسلام فضل _ بحث الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري مع الكابتن عمرو أبو العنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور الكابتن عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجويه وأحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي و ايهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي و أحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار واحمد عبد الحليم مساعد رئيس مجلس ادارة البريد المصري للشئون التجارية وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا اللقاء يهدف الي بحث زيادة فرص التعاون المشترك في مختلف مجالات الخدمات البريدية التى يوفرها قطاع الطيران لخدمة حركة البريد والشحن والخدمات اللوجستية بما يساهم في تطوير خدمات البريد المصري اللوجستية وزيادة جودتها واستحداث خدمات جديدة.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا حرص البريد المصري على فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركة مصر للطيران بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها.

ومن جانبه قال الكابتن عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركة مصر للطيران توفر كافة التسهيلات لكى يقدم البريد المصرى خدمات بريدية متطورة بصورة متميزة وجودة عالية مشيرا الي أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة بين الجانبين للعمل علي تحديد مجالات التعاون الممكنة تمهيدا لتوقيع اتفاقيات بين الجانبين.

كما أشاد بما وصل إليه البريد المصري من تطور في تقديم الخدمات واستحداث خدمات جديدة تلبي جميع احتياجات المواطنين وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوي عالي من الجودة.