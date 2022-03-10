مال وأعمال

معدل التضخم في الولايات المتحدة يقفز لأعلى مستوى منذ 40 عاما

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وكالات _ ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال فبراير وسط تصاعد الأزمة في أوكرانيا وضغوط الأسعار التي أصبحت أكثر تأثيراً.

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وصعد مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس أسعار سلة واسعة من السلع والخدمات، بنسبة 7.9% خلال الـ 12 شهرًا الماضية ، وهو أعلى مستوى خلال 40 عامًا للمقياس المتبع عن كثب.

وكان ارتفاع التضخم في فبراير هو الأسرع وتيرة منذ أوائل عام 1982، عندما واجه الاقتصاد الأمريكي التهديد المزدوج المتمثل في ارتفاع التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي.

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على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8%، وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز أن يرتفع معدل التضخم العام بنسبة 7.8% لهذا العام و 0.7% للشهر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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