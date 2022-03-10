روسيا تحظر تصدير التكنولوجيا وأجهزة الاتصالات لنهاية العام…

سي ان بي سي _ قالت حكومة روسيا، إنها حظرت تصدير أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية والزراعية والكهربائية والتكنولوجية والسيارات، من بين أشياء أخرى حتى نهاية عام 2022 رداً على العقوبات الغربية.

إقرأ أيضا.. موافقة مبدئية في روسيا على مشروع قانون لتأميم الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد

وتم إدراج أكثر من 200 بند في قائمة الصادرات المحظورة والتي شملت أيضا عربات السكك الحديدية والحاويات والتوربينات وغيرها من السلع.

كانت شركة Stellantis المصنعة للسيارات، التي تنتج وتبيع العلامات التجارية Peugeot وCitroën وOpel وJeep وFiat في روسيا، تتطلع إلى بدء تصدير المركبات التجارية الخفيفة محلية الصنع إلى أوروبا الغربية قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا.