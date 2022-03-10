زايلم الأمريكية تخطط إنشاء مصنع جديد في السوق المصري

إسلام فضل _ كشف محمد شتا، مدير مكتب مصر لشركة زايلم الأمريكية المتخصصة في الحلول لتكنولوجيا المياه، أن الشركة تخطط إنشاء مصنع جديد للشركة في السوق المصرية.

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وأضاف شتا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه جار حاليا دارسة الجدوي لتكلفة المشروع ومكان المشروع، بالإضافة إلي دراسة المنتج الذي سيتم تصنيعه، لأن الشركة تصنع خلال الفترة الحالية أكثر من 150 منتج.

ولفت إلي أن الشركة تمتلك مصانع في عدة دول كالأتي؛ أمريكا والصين وبولندا ودبي والهند والسويد وإيطاليا، موضحًا أنه يتم جذب منتجات الشركة للسوق المصرية من السويد وايطاليا وامريكا.

وأكد أن الشركة ستنتنهي من دراسة الجدوي لإنشاء المصنع قبل نهاية العام الجاري، حيث سيتم تصدير تلك المنتجات إلي كافة الدول في شرق وشمال قارة إفريقيا.

وذكر أن حجم أعمال الشركة في مصر بلغت 20 مليون دولار خلال العام الماضي.

ولفت إلي أن حجم أعمال الشركة حقق نمو بنسبة 10% خلال 2021، مقارنة بعام 2020.