موافقة مبدئية في روسيا على مشروع قانون لتأميم الشركات…

وكالات _ وافق حزب روسيا المتحدة الحاكم، مبدئيًا على مشروع قانون لتأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

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وفي بيان صحفي نشر على “تيليجرام”، سيتم وضع الشركات التي يمتلك فيها أجانب من دول غير صديقة نسبة 25% تحت إدارة خارجية لمنع إفلاسها وإنقاذ الوظائف، وفقا لموقع أرقام، اليوم الخميس.

ويمكن للشركات المملوكة لأجانب والتي أعلنت نيتها لتعليق العمليات في روسيا أن ترفض وضعها تحت الإدارة شريطة أن تستأنف عملياتها في غضون خمسة أيام وتحتفظ بجميع موظفيها.

أما في حالة عدم الامتثال فإن المحاكم الروسية ستعين مديرًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك سيتم طرح أسهم الكيان الجديد للبيع وتصفية الأسهم القديمة.

وأعلنت أكثر من 300 علامة تجارية الانسحاب أو تعليق أو تقييد أنشطتها في روسيا في محاولة لممارسة الضغط على الكرملين لوقف غزو أوكرانيا.

اقترح عضو بارز في الحزب الحاكم في روسيا أمس الأربعاء، تأميم المصانع المملوكة للأجانب، والتي أغلقت عملياتها في البلاد على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أندريه تورتشاك سكرتير المجلس العام لحزب روسيا المتحدة في بيان على موقع الحزب، أن الحزب يقترح تأميم مصانع إنتاج الشركات التي تعلن خروجها وإغلاق الإنتاج في روسيا، خلال ما وصفه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

واعتبر تورتشاك أن إغلاق الشركات لعملياتها إجراء متطرف يمثل حربًا ضد مواطني البلاد.

وقال أندريه تورتشاك أن روسيا لن تتسامح في ذلك، كما توعد باتخاذ بلاده إجراءات انتقامية صارمة بما يتماشى مع قوانين الحرب.