الوزراء يوافق على إنشاء محطات طاقة شمسية بمدينة شرم الشيخ…

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب عدد من شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة بمدينة شرم الشيخ بنظام (BOO)، وربطها بالشبكة.

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يأتي ذلك لتغذية المباني التي ستشهد في نوفمبر المقبل انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وتم أيضا الموافقة على تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشروعات مقابل حق انتفاع، وفقاً لقواعد تخصيص الأراضي الصادرة من مجلس الوزراء لمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة هذا المؤتمر، وانطلاقا من إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة.