مصر تحظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر

إسلام سالم _ أصدرت وزير التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرارا بحظر تصدير عدد من السلع والمنتجات خلال 3 أشهر مقبلة، حيث تضمنت المنتجات الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه.

وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزراء السياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست آثارها بالتالي علينا في مصر، فعلى الرغم من أننا كنا على وشك التعافي من أزمة كورونا وما تلاها من أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، حيث شهدت الأسواق اضطرابا شديدا وارتفاعا في الأسعار للسلع العالمية بسبب هذا التضخم، وارتفاع تكلفة الشحن.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت تلقي بظلالها على كل دول العالم وليس فقط على هاتين الدولتين المنخرطتين في هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى ظهور موجات تضخمية كبيرة التي تحدث عنها جميع خبراء العالم، كما أن صندوق النقد الدولي أكد أنه ستكون هناك تأثيرات كبيرة جراء هذه الأزمة على اقتصادات العالم والأسواق المالية، وفي كل بلدان العالم.

وشدد أنه بعد 14 يوما فقط من اندلاع الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا والتي تكبد العالم نحو 400 مليار دولار، حسبما يرى الخبراء، حتى أن دول العالم بدأت تغير لهجتها التفاؤلية مع بدء التعافي من جائحة كورونا لتظهر نظرة تشاؤمية حيال الأزمة الجديدة وانعكاساتها على اقتصادات الدول، وبدلا مما كان متوقعا أن تستمر موجات التضخم لفترة مؤقتة، أصبحت هناك آراء عديدة ترجح استمرار هذه الموجات لفترات أخرى.