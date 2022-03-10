- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
روسيا اليوم _ استمرت أسعار الغاز في أوروبا في الانخفاض بشكل مطرد، وخسرت نحو 10% في الدقائق الأولى من تداولات الخميس، متراجعة إلى أقل من 1600 دولار لكل ألف متر مكعب.
ويأتي ذلك، بعد أن قفزت إلى ما يقرب من 3900 دولار لكل ألف متر مكعب يوم الاثنين واحتفظت بعلامة 3300 دولار يوم الثلاثاء.
وحسب معطيات بورصة لندن ICE، كانت قيمة العقود الآجلة لشهر أبريل وفقا لمؤشر مركز TTF الأكثر سيولة عند افتتاح جلسة التداول، في حدود 1615 دولارا، وبعد بضع دقائق تراجعت إلى 1592.4 دولار أي أقل بنسبة 10.2%من سعر التسوية في اليوم السابق – 1773 دولارا.
وحتى الآن، هذا هو الحد الأدنى للسعر خلال المداولات في البورصة.
وأخذت أسعار الغاز بالتذبذب الشديد، في الأيام الأخيرة وصعدت بشدة بعد أن وقع الرئيس فلاديمير بوتين في يوم 21 فبراير مرسومين حول الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الغاز في أوروبا تقاوم مخاوف الأسواق وتهوى 10% دون 1600… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.