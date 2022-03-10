الإمارات تؤكد التزامها بالحصص المقررة في اتفاق أوبك+

فرانس برس _ أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس، التزام بلاده بحصص انتاج تحالف “اوبك بلاس” بقيادة السعودية وروسيا، بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات لدى واشنطن أن بلاده تؤيد زيادة الانتاج للمساعدة على خفض أسعار النفط.

إقرأ أيضا.. أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد أكبر خسائر يومية منذ بدء جائحة كورونا

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا كبيرا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء حظر واردات النفط والغاز الروسيين، ما يعني توسع الأزمة على الأرجح.

وتقاوم دول تحالف “اوبك بلاس” الذي يضم مجموعة الدول المصدرة ودولا خارجها، بقيادة الرياض وموسكو، الضغوط الغربية لزيادة الانتاج.

وكتب الوزير الإماراتي على تويتر “تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيمة التي يجلبها +أوبك بلاس+ لسوق النفط”، مضيفا “دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة باتفاقية أوبك بلاس وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري”.

ولم يُعلن الوزير الإماراتي في تغريدته تأييد بلاده لزيادة الانتاج كما قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في بيان مفاجئ قبل ساعات.

وكتب السفير “نحن نفضّل زيادة الانتاج وسنشجع أوبك على النظر في مستويات انتاج اعلى”.

وتعد السعودية والإمارات، وبدرجة أقل الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك القادرة على ضخ المزيد من النفط. وتملك هذه الدول طاقة احتياطية تقدر بما بين 2,5 مليون و3 ملايين برميل يوميا.

ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوض انخفاض الصادرات الروسية.

وكان وزير الطاقة الألماني روبيرت هيك وجه الثلاثاء “نداء عاجلا” إلى مجموعة أوبك ل”زيادة الإنتاج” بهدف كبح ارتفاع أسعار النفط.