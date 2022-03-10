مجلس النواب الأمريكي يقر حظر شراء النفط الروسي

وكالات _ أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس، القرار الذي اتخذه الرئيس جو بايدن بحظر شراء النفط الروسي.

وأعلن بايدن، الثلاثاء، فرض حظر أمريكي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الدول المتحالفة مع الغرب على فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض: “نحن نحظر جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة”. وهذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولاً بعد الآن في الموانئ الأميركية، وسيوجه الشعب الأميركي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية.

وقال بايدن “هذه خطوة نتخذها لإلحاق مزيد من الألم ببوتين”.