الذهب يخسر مستويات 2000 دولار ويتراجع بأكثر من 2%

وكالات – تراجع سعر الذهب بأكثر من 2% متخليا عن مستويات 2000 دولار، فيما هبط هبط البلاديوم بنحو 9%؛ ليقود انعكاسًا حادًا في تحركات المعادن النفيسة.

وتراجع البلاديوم، الذي تستخدمه شركات صناعة السيارات في المحولات للحد من الانبعاثات بنسبة 7.5% إلى 2940.72 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 3440.76 دولار يوم الاثنين مدفوعًا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.

وقال إدوارد مئير المحلل في ED&F Man Capital Markets: “في مرحلة ما، يجب الوصول إلى مستوى التوازن، البلاديوم لا يزال بإمكانه الارتفاع نظرًا لأنه كان يعاني من عجز قبل الأزمة”.

وتراجعت الفضة بنسبة 3% إلى 25.59 دولارًا للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى في تسعة أشهر يوم الثلاثاء، كما انخفض البلاتين بنسبة 7% إلى 1072.41 دولار.

وقال بعض المحللين إن الانعكاس كان مدفوعًا بجني الأرباح، خاصًة مع انتعاش الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال جلسة الأربعاء وتحقيقها مكاسب كبيرة.

وقال مايكل مكارثي، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Tiger Brokers “إذا استمرت حالة عدم الاستقرار الحالية من الناحية الجيوسياسية، فمن المحتمل جدًا أننا سنسعى إلى أعلى مستويات جديدة على الإطلاق للمعادن الثمينة”.