مال وأعمال

وزير البترول: انتعاش الطلب الأوروبي يزيد صادرات الغاز…

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– قال وزير البترول، طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن أزمة الطاقة في أوروبا ما زالت تتسبب في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، خاصة من منطقة البحر المتوسط.

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وأضاف وزير البترول، خلال مؤتمر أسبوع سيرا الذي تنظمه ستاندرد آند بورز جلوبال في هيوستن: “قرب حوض البحر المتوسط منحنا هذه الميزة في أن نكون قريبين للغاية ونتوسط الأسواق على الجانبين”.

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وتابع الملا: “لذا فإن معظم، إن لم يكن كل، شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تغادر شواطئنا تتوجه إلى أوروبا”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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