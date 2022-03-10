وزير البترول: انتعاش الطلب الأوروبي يزيد صادرات الغاز…

– قال وزير البترول، طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن أزمة الطاقة في أوروبا ما زالت تتسبب في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، خاصة من منطقة البحر المتوسط.

وأضاف وزير البترول، خلال مؤتمر أسبوع سيرا الذي تنظمه ستاندرد آند بورز جلوبال في هيوستن: “قرب حوض البحر المتوسط منحنا هذه الميزة في أن نكون قريبين للغاية ونتوسط الأسواق على الجانبين”.

وتابع الملا: “لذا فإن معظم، إن لم يكن كل، شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تغادر شواطئنا تتوجه إلى أوروبا”.