خالد العناني: أعداد السائحين القادمين إلى مصر حتى اليوم…

دوت الخليج – قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: استطعنا بمنهجية علمية سليمة وبإجراءات هادئة ومتزنة أن نصل في الربع الأخير من العام 2021 لعدد ليالي سياحية مقارب لعدد الليالي السياحية لنفس الفترة في عام 2019، وهي معدلات “فاقت جميع التوقعات”.

وأضاف العناني، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء اليوم، أن وزارة السياحة قادرة على التغلب على الأزمة الحالية.

ولفت إلى أن السوقين الروسي والأوكراني مهمان بالنسبة لقطاع السياحة المصري، ولكن المقصد السياحي لدينا متنوع ولنا أسواق عديدة، والأعداد القادمة لمصر حتى اليوم مطمئنة.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن مصر تستقبل الآن أعدادا متزايدة من دول معينة لسببين رئيسيين، إلى جانب سمعة مصر السياحية الكبيرة التي تتمتع بها عالميا، أما السبب الأول فهو أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا على مدار العامين الماضيين طمأنت الدول والحكومات ومنظمي الرحلات أن ترسل سائحيها إلى مصر.

والسبب الثاني هو أن مصر تعاملت باحترام مع كل السائحين من كل الدول التي حالت ظروف الطيران بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية دون عودتهم إلى بلادهم، بحسب العناني.

وتابع: خلال الأربعة عشرة يوما منذ بدء الأزمة، تحمل القطاع الخاص والحكومة جميع تكاليف إقامة السائحين، حيث تحمل القطاع الخاص تكاليف الإقامة خلال الأسبوع الأول، ومنذ 2 مارس تتحمل الدولة نفقات جميع السائحين، وكان عددهم في البداية 17 ألفاً، تم حجز إقامة كاملة لهم في فنادق “ثلاث نجوم” وذلك احتراما للسائحين، ونتحمل مع وزارة المالية عودة السائحين إلى بلادهم، وهو ما أشادت به كبرى الصحف العالمية، وهو ما اتوقع أن يكون له مردود إيجابي كبير خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى افتتاح عدد كبير من المشروعات السياحية خلال الأشهر القليلة الماضية، منها مشروعات متعثرة من سنوات، خاصة في ظل صدور قانون كان يحلم به القطاع السياحي المصري منذ 50 سنة وهو قانون المنشآت السياحية الفندقية الجديد الذي صدر هذا الأسبوع.