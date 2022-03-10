نيفين جامع: نولي أهمية كبرى للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة…

دوت الخليج – قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تنسق باستمرار مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكبار المنتجين، و”دائما نولي أهمية كبرى للشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل العمل على زيادة المعروض، وألا يكون هناك أي نقص في السلع الاستهلاكية”.

وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء اليوم، إلى افتتاح معرض القاهرة الدولي اليوم، الذي يشمل جميع المنتجات المصرية، والذي يضم قاعة مخصصة بالكامل للصناعات الغذائية؛ “نتيجة تضافر جهود الشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص ووزارة التموين من أجل توفير جميع السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للغاية”.

وأضافت: “قادرون على تخطي هذه الأزمة، وعندما نتذكر أزمة فيروس “كورونا”، حيث كنا نعرض بشكل دوري مدى توافر السلع الأساسية في الأسواق وأسعارها، وفي هذا الوقت كانت هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نعرض بشكل يومي وبالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تقريرا عن السلع وخاصة السلع الاستراتيجية ومتوسط أسعارها”.

وثمنت الوزيرة دور القطاع الخاص في توفير السلع، ووصفته بأنه “شريك معنا في كل الإجراءات التي نتخذها”.