وزير الزراعة: نستهدف توريد 5.5 مليون طن قمح محلي هذا العام

دوت الخليج – قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة بذلت خلال الفترة الماضية في قطاع الزراعة جهودا غير عادية، هي التي مكنتنا اليوم من الوقوف على أرض صلبة في هذه الأزمة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء اليوم، أن مساحة زراعة القمح زادت أكثر من 400 ألف فدان، فأصبحنا نزرع أكثر من 3.6 مليون فدان؛ نتيجة مشروعات التوسع الأفقي، التي تنفق عليها الدولة المليارات لتحقق قدرا كبيرا من الأمن الغذائي لشعب مصر.

وأشار إلى أن الدولة بذلت أيضا جهدا في موضوع استنباط الأصناف، وبدأت نسبة المحصول تزيد، وبالتالي تزيد الإنتاجية.

كما تحدث عن مشروعات الصوامع والسعات التخزينية، الذي تبنته القيادة السياسية، “والذي مكننا اليوم من تخزين القمح بهذا القدر؛ فلدينا 3.6 مليون فدان مزروعة بالقمح، ومن حسن الطالع ونظرا لتنوع المناخ، سنبدأ حصاد محصول القمح، منتصف أبريل المقبل”.

ولفت إلى أن المستهدف تحقيق نحو 5 ـ 5.5 مليون طن قمح توريد، وهو “رقم بسيط، نستطيع بالتنسيق مع وزارة التموين تحقيقه، من خلال وضع إجراءات ميسرة وتحفيز المزارعين وتيسير عملية استلام القمح على صغار المزارعين، من خلال الدفع الفوري، وتقريب نقاط الاستلام منهم، وهذه الاجراءات سنعلنها خلال أيام”.

وناشد القصير، المزارعين بتدعيم جهود الدولة في هذا الصدد، لتحقيق الـ 5.5 مليون طن المستهدف توريدها من القمح؛ “فلدينا قدرات تخزينية تستوعب هذا الأمر، وما هو متوافر إلى جانب ما سيتم استلامه من المزارعين سيوفر لدينا رصيدا يكفينا لنهاية العام من القمح، وسنتمكن أيضا من تنويع الأسواق”.

كما تطرق وزير الزراعة إلى مسألة موقف توافر منتجات الدواجن، والبيض، واللحوم، والأسماك، مشيرا إلى أنه بفضل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، والتعاون من جانب المنتجين، وبعيدا عن مسألة الأسعار، فإنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، والبيض، وقدر كبير من الاكتفاء الذاتي من الألبان، والأسماك، ونحاول توفير جميع السلع، والمشروع القومي للبتلو يحقق قدرا من التوازن في اللحوم.

وتابع: “كما نسقنا مع اتحاد الدواجن وكبار المنتجين، وبإذن الله سنتمكن بالتنسيق مع وزيري التموين والصناعة من توفير كميات في السلاسل من هذه المنتجات”.

وأضاف القصير أنه اجتمع مع مسئولي الزراعة،مشيرا إلى أن الوزارة لديها منافذ خاصة بها تضخ كميات من السلع بمختلف الأنواع، من البيض والدواجن واللحوم ومنتجات الخضر والفاكهة، وخلافه، وهذه المنافذ ستوفر تلك السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأشار إلى الاتفاق مع وزير التموين على تخصيص أماكن في الشوادر لضخ كميات من منتجات الوزارة.