وزير المالية: الموازنة العامة قادرة على التعامل مع الأزمة…

دوت الخليج – أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة المصرية قادرة على التعامل مع الأزمة الحالية، وتبعاتها، كما سبق وتعاملنا مع أزمات كثيرة مرت بنا خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء اليوم، إلى واقعة حدثت في مارس من العام الماضي، وقت إعداد الموازنة العامة للدولة، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الرئيس سأله عن حجم الاحتياطي في الموازنة، ليرد أنه يتراوح بين 100 إلى 110 مليارات جنيه، فوجه الرئيس بزيادته بنسبة 50% على الأقل، وأضاف الوزير أن الاحتياطي أصبح اليوم 170 مليار جنيه.

وأضاف: “وعندما جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع أسعار القمح، حيث تم إعداد الموازنة بالنظر إلى أسعار القمح في الأسواق العالمية، وكانت تبلغ نحو 250 دولار للطن، ليتجاوز السعر اليوم 400 دولار، وبتقديراتنا فمن الممكن أن يحدث زيادة في بند شراء القمح بنحو 15 مليار جنيه، ولكن لدينا احتياطيات متوافرة”.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، أكد معيط أن وزارة المالية تنسق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوفير كل احتياجات الدولة المصرية، ولدينا احتياطيات تمكننا من التعامل مع تلك الأمور.

وأكد الوزير أن الموازنة العامة قادرة على التعامل مع هذا الظرف كما تعاملنا مع ظرف جائحة كورونا وتبعاتها، على النحو الذي شهد به العالم والمواطن المصري، “إذ كنا قادرين على التعامل بطريقة مرنة وسليمة، وايجابية، وكنا من الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ايجابية، وسنتعامل أيضا ًمع هذه الأزمة”.