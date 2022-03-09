مال وأعمال

رئيس الوزراء: على المواطن التمسك بالوعي وترشيد الاستهلاك…

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أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في جهودها نحو توفير جميع السلع، والمضي في الحفاظ على أرصدة استراتيجية من السلع الرئيسية؛ لمنع حدوث أية أزمة.

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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم: “كما يتم يوميا متابعة موقف السلع الأساسية في الأسواق، ولن نسمح بتخزين أية سلع أو أي نوع من الاحتكار أو التحايل في هذا الموضوع”، مشدداً على أن الدولة المصرية تواجه تلك الظواهر بكل حسم وشدة.

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وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ستكون قادرة على تخطي الأزمة الراهنة، حيث أثبتت مدى صلابتها وقدرتها على تحمل الصدمات، والاستمرار في عملية التنمية على النحو الذي تحقق طوال الفترة الماضية، كما تستكمل الدولة ذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الدولة، من خلال الحكومة، تبذل قصارى جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتأمين جميع السلع لفترات مستقبلية.

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وشدد الدكتور مدبولي على أن دور المواطن، خلال هذه المرحلة، يتمثل في التمسك بالوعي وترشيد الاستهلاك، وهي نقطة مهمة جدا فضلا عن التوقف عن التزاحم على السلع والتفكير بنهج تخزيني، أو المغالاة في استهلاك السلع.

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ولفت إلى أنه كلما تمكنا من زيادة الفترات التي نستفيد بها من الرصيد المتاح من السلع الرئيسية، كلما أصبحنا قادرين كدولة على امتصاص أية أزمة، وعدم الاضطرار لشراء تلك السلع في هذه المرحلة بالأسعار المبالغ فيها التي نراها.

وأضاف: “بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعته اليومية للحكومة في جميع ملفات العمل، نتحرك وفق تنسيق كامل في هذا الشأن، ومصر ستعبر هذه الفترة الدقيقة بسلام”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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