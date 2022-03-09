روسيا تناقش مشروع قانون يسمح بتأميم الشركات الأجنبية التي…

العربية دوت نت – كشفت روسيا، اليوم الأربعاء، عن موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد.

وقال حزب “روسيا الموحدة”، الحاكم في روسيا، اليوم الأربعاء، إن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

وأضاف الحزب، في بيان على تطبيق تيليجرام، أن اللجنة الحكومية المعنية بنشاط سن القوانين تدعم مشروع قانون يسمح بضم الشركات التي يمتلك فيها الأجانب من “الدول غير الصديقة” أكثر من 25% إلى إدارة الخارجية لمنع إفلاسها وإنقاذ الوظائف، نقلاً عن .

كان عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا قد اقترح تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك ردا على العقوبات المفروضة على بلاده.

وفي بيان نشر مساء الاثنين على موقع حزب روسيا الموحدة على الإنترنت، قال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام للحزب الحاكم، إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هو “حرب” على مواطني روسيا.

كما ذكر البيان أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص، فاتسر وفاليو وبوليج، كانت أحدث شركات تغلق عملياتها في روسيا، مضيفاً “(حزب) روسيا الموحدة يقترح تأميم مصانع الشركات التي تعلن خروجها وإيقافها للإنتاج في روسيا خلال العملية الخاصة الجارية في أوكرانيا”، والتأميم هو نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى القطاع العام.