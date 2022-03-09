مصر والسودان يدعوان إثيوبيا للانخراط الفعال في مفاوضات جادة…

دوت الخليج – أكد وزيرا خارجية مصر، سامح شكري، والسودان، علي الصادق، أهمية استمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة، بحيث يفضي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث.

ودعا وزيرا خارجية مصر والسودان الجانب الإثيوبي إلى الانخراط الفعّال في هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

وأكد الوزيران، خلال لقائهما على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أهمية الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامتها وسيادتها على أراضيها، ودعم الجهود الجارية الهادفة نحو تحقيق الاستقرار المستدام.

واتفقا على مواصلة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في جميع المجالات، وذلك من منطلق الروابط الأزلية التي تربط البلدين الشقيقين والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير بين شعبيّ وادي النيل.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق فيما بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما، وأهمية تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.