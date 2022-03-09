رئيس الوزراء: نسير بخطى قوية جدا نحو تأمين أكبر قدر…

دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي تتكلف مئات المليارات، مؤكدا أنها تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم: “كما أمّنا ذلك ضد أي مخاطر عالمية”، موضحا أن مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح العام الماضي وصلت إلى 3.2 مليون فدان، ووصلت خلال العام الحالي إلى 3.6 مليون فدان، أي بزيادة تقدر بـ400 ألف فدان عن العام الماضي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن نسبة كبيرة من المساحة المضافة في الأراضي الجديدة المستصلحة، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس بضرورة الإسراع في دخول تلك الأراضي للخدمة وزراعتها.

وأكد مدبولي أنه في غضون العامين القادمين سنشهد دخول أكثر من 1.5 مليون فدان جديد.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حجم محصول القمح المحلي، الذي تم توريده لوزارة التموين العام الماضي وصل إلى 3.5 مليون طن، ومن المستهدف أن يصل إلى ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح من الإنتاج المحلي هذا العام، من خلال إقرار مجموعة من الحوافز التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن لدينا القدرات التخزينية لهذه الكميات، وذلك من خلال مشروع الصوامع، والذي جاء تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة التوسع في حجم الصوامع الموجودة، وذلك بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية.

وقال مدبولي إن مصر تسير بخطى قوية جدا وواثقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتها من السلع الرئيسية، فكلما كان لدينا القدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية، كنا في مأمن من أخطار الزيادات في الأسعار العالمية التي تحدث جراء الأزمات الكبرى مثل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصدر الرئيسي للقمح كان من روسيا وأوكرانيا، ولكننا بالفعل بدأنا تنويع مصادر استيراد الأقماح خلال الفترات المستقبلية، من دول أخرى عديدة، وبالتالي نحرص على تأمين أكثر من مصدر للأقماح، بحيث لا تقتصر على دول بعينها.

وأضاف: “نستهدف اليوم أن نجمع من الموسم المحلي ما لا يقل عن 5 ملايين طن قمح، وهدفنا زيادة هذا المستهدف، كما تم الاتفاق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية لكي تصرف مستحقات المزارعين مباشرة فور التوريد، كما سيكون هناك رقابة مشددة على الأسواق، لضمان عدم ارتفاع الأسعار”.

وأشار إلى أن ذات الأمر ينطبق على الذرة، التي تعد مكونا رئيسيا في صناعة العلف للدواجن، فلدينا تنوع كبير في مصادر استيراد الذرة لتأمين احتياجاتنا.