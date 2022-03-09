مدبولي: لا أزمة أو احتياج لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج…

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دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية- وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على توفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة نعمل على تحقيق ذلك.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم: “وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص في أي سلعة في خضم هذه الأزمة، وما سبقها من أزمة كورونا، بينما كنا نشهد في دول العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة، اصطفاف مواطنيها للحصول على السلع الرئيسية، إلا أن المواطن المصري سيجد هذه السلع متوافرة في أي مكان يتوجه إليه”.
وخاطب مدبولي، المواطنين قائلًا: “لا داعي للجوء إلى شراء وتخزين السلع، لأنه سيتم توفيرها بصورة مستمرة”.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطي من السلع الاستراتيجية، منوها بأن ذلك ليس بفضل جهود الحكومة فقط، بل هو نتاج تضافر وتعاون جميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن احتياطي القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة أربعة أشهر، وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أي شحنات إضافية كدولة.
ولفت في هذا السياق إلى أنه مع منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلي، مضيفًا: وهو ما يجعلني أطمئن الشعب المصري بأنه “لا توجد أي أزمة أو احتياج للسوق العالمية لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2022”.
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