المالية تحتفل بالمرحلة الأولى والثانية لإطلاق مشروع ميكنة…

إسلام فضل _ أعلنت وزارة المالية عن الاحتفال بالمرحلة الأولى والثانية لإطلاق مشروع ميكنة منظومة الضرائب للدولة بالتعاون مع شركتي IBM وSAP.

IBM توفر نظاما متكاملا يعتمد على برمجيات SAP

وأضافت شركة IBM في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في أطار أهمية حصيلة الضرائب العامة والتي تمثل أكثر من 75٪ من الدخل القومي المصري، مما دفع وزارة المالية لإطلاق مشروعا وطنيا شاملا للتشغيل الآلي والتحول الرقمي لعمليات وإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الحوكمة على الإقرار الضريبي.

وأوضحت الشركة أنها ستقدم مجموعة خدمات استشارية، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجيSAP، حلاً متكاملاً يعتمد على برمجيات SAP لإدارة العوائد والضرائب والتي ستزود وزارة المالية بمنصة شاملة لميكنة وتبسيط الأعمال مما يوفر بيئة عمل ذكية، وتعزيز فهم العملية الضريبية، وتقليل التهرب الضريبي، وزيادة إيرادات الدولة وتحسين مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين.

وفي إطار هذا التعاون، طبقت شركة IBMحلول IBM Cloud Pak for Business Automation والذي يتيح الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات دفع وتحصيل الضرائب ويقدم تجربة آلية سلسة ومحكمة لإتمام الملف الضريبي. وقد تم تجربة النظام بنجاح في 10 مكاتب ضرائب بالقاهرة الكبرى حتى الآن، وستستمر أعمال التطوير في جميع أنحاء مصر خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الشراكة المثمرة مع مجموعة الخدمات الاستشارية الخاصة بشركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجي «SAP» انعكست في مشروع تاريخي لتطوير المنظومة الضريبية المصرية، امتد إلى تطبيق تكنولوجيا «IBM» للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تجربة آلية سلسة ومُحكمة.

وأوضح أن ذلك ساعد الوزارة على رؤية الاقتصاد المصري بمنظار دقيق ومن ثم تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للناتج القومي لمصر؛ على نحو يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وجذب المزيد من المستثمرين في ظل ما تُوفره مصر من فرص واعدة في مناخ أكثر استقرارًا.

ومن جانبها قالت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر، إن المشروع يدعم الاقتصاد الوطني حيث قدمت شركة IBM حلاً تقنياً مخصصاً لوزارة المالية، وبناء ًعلى نتائج التشغيل التي أظهرت نجاحاً كبيراً، فنحن على ثقة من أن النموذج الضريبي المتكامل سيعزز خطة التحول الرقمي في مصر ويدعم الاقتصاد المصري.

وقال المهندس تامر فهمي، الشريك التنفيذي لمجموعة الخدمات الاستشارية الخاصة بشركة IBM، إن المنصة المقدمة من شركة IBM و SAPتوفر منظومة قوية ومميكنة يمكن من خلالها لجميع الشركات وممولي الضرائب سداد التزاماتهم للدولة بطريقة الية تتيح لمصلحة الضرائب التحكم بشكل أفضل في إجراءات التحصيل، ويعد تاريخ IBM الحافل في السوق المحلي والعالمي والتزامنا بنجاح العميل من العوامل التي أدت الي اختيارنا لمثل هذا المشروع المهم للاقتصاد الوطني.

تعد هذه الشراكة مثال على تعاون IBM مع شركائها مثل SAP لمساعدة العملاء على تحديث بنيتهم ​​التحتية وتلبية احتياجات عصر السحابة الهجينة. وأعلنت IBM عن التزامها باستثمار مليار دولار في النظام البيئي لشركائها خلال السنوات الثلاث المقبلة.