مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك

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روسيا اليوم _ قررت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع في بروكسل، فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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ومن بين هذه العقوبات، فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

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وبحسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي في “تويتر”، أقر ممثلو الدول الأعضاء خلال الاجتماع أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة.

كما أضافوا قادة روس و”أوليجارش” إلى قائمتهم السوداء، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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