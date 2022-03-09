وزيرة التجارة والصناعة تفتتح فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة…

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على التوسع في تنظيم المعارض الداخلية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين بهدف توفير منتجات متنوعة بأسعار مناسبة وتخفيضات ملموسة وبما يسهم في التيسير على المستهلك المصري وضمان حصوله على منتجات ذات جودة مرتفعة ومطابقة للمواصفات المصرية والعالمية.

دور رئيسي لرجال الصناعة في زيادة معدلات الانتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي

وقالت ان الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة المنتجات ، مشيدةً في هذا الاطار بالدور الوطني لرجال الصناعة المصرية في الحفاظ على معدلات الانتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي خاصة في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة بالانابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء، لفعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي والذي يقام خلال الفترة من 9 -18 مارس الجاري وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

شارك فى الافتتاح ابراهيم السجيني مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وأوضحت الوزيرة أن المعرض يضم قطاعات المواد الغذائية والكيميائية والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والسجاد والموكيت والمراتب والمفروشات والاحذية والمنتجات الجلدية بالاضافة الى الادوات المكتبيه والأثاث والاكسسوارات ومستحضرات التجميل والحرف والصناعات اليدوية، مشيرةً ألى أن المعرض يتضمن تخفيضات مقدمة من العارضين في كافة القطاعات المشاركة بنسب تتراوح بين 10-50%

وأكدت جامع حرص الوزارة على إنجاح هذا المعرض الهام وظهوره بالصورة التى تليق باسم وتاريخ المعرض باعتباره من أقدم المعارض المقامة فى مصر، مشيرة إلى أن المعرض يعد أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها حيث حقق المعرض نجاحاً واستمرارية على مدار 54 عاماً.

مي عسل: 150 شركة تشارك في المعرض تغطي كافة القطاعات الصناعية

ومن جانبها اشارت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الى ان معرض القاهرة الدولي يعد الحدث التجاري الأبرز في مصر والشرق الأوسط ويمثل اكبر معرض تجاري حيث يحظى باهتمام رجال الأعمال والزوار المصريين ومن دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ويستقطب عدد كبير من كبار المنتجين وتجار الجملة وموزعي العديد من السلع والخدمات.

وأضافت عسل ان المعرض يقام هذا العام على مساحة 17 ألف و690 متر مربع ويشارك به 150 شركة مصرية و 4 جهات حكومية تشمل وزارة الإنتاج الحربي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة الى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة الكيماوية.

ولفتت ألى أن المعرض سيفتح ابوابه امام الجمهور اعتباراً من اليوم وحتى نهاية المعرض في 18 مارس الجاري وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، مؤكدةً التزام الهيئة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة زوار المعرض.