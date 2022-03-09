وكالة الطاقة الدولية: نعمل على خطة لخفض أسعار النفط على وجه…

– قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الأربعاء، إن الوكالة مستعدة لتوفير المزيد من النفط في الأسواق من خلال السحب من المخزونات مضيفا أن الوكالة ستضع أيضا خطة عمل “لخفض أسعار النفط بسرعة”.

وقال بيرول في مؤتمر للطاقة في باريس “قررت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي … السحب من مخزوناتنا النفطية، ولدينا مخزون كبير… كان هذا ردا أوليا … إذا كانت هناك حاجة يمكننا جلب المزيد من النفط” للسوق.

وأضاف “الأسبوع المقبل، وكما فعلنا بالنسبة للغاز، سنخرج بخطة عمل من عشر نقاط حول كيفية خفض أسعار النفط بسرعة … خاصة في قطاع النقل”.