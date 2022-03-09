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– قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الأربعاء، إن الوكالة مستعدة لتوفير المزيد من النفط في الأسواق من خلال السحب من المخزونات مضيفا أن الوكالة ستضع أيضا خطة عمل “لخفض أسعار النفط بسرعة”.
وقال بيرول في مؤتمر للطاقة في باريس “قررت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي … السحب من مخزوناتنا النفطية، ولدينا مخزون كبير… كان هذا ردا أوليا … إذا كانت هناك حاجة يمكننا جلب المزيد من النفط” للسوق.
وأضاف “الأسبوع المقبل، وكما فعلنا بالنسبة للغاز، سنخرج بخطة عمل من عشر نقاط حول كيفية خفض أسعار النفط بسرعة … خاصة في قطاع النقل”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الطاقة الدولية: نعمل على خطة لخفض أسعار النفط على وجه… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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