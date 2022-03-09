حظر النفط الروسي يقفز بسعر خام برنت فوق 132 دولارا للبرميل

وكالات – قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في الجلسة يوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس جو بايدن فرض حظر على واردات روسيا من الخام بما في ذلك النفط ردا على غزو البلاد لأوكرانيا.

قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% ليتداول فوق 128 دولارًا للبرميل، وأنهى جلسة الثلاثاء على ارتفاع 3.6% عند 123.70 دولار.

وقفز خام برنت 7.7% إلى 132.75 دولار في منتصف الجلسة، ولكن قلص من مكاسبه مع نهاية الجلسة ليغلق على ارتفاعات بنحو 4.3% عند 123.21 دولار.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30% منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى مجموعة من العقوبات، التي عرقلت بالفعل صادرات النفط والغاز من روسيا حتى قبل فرض الحظر مع سعي المتداولون إلى تجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات مستقبلية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: “لقد اتخذنا هذا القرار بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، نحن نعمل بشكل وثيق مع أوروبا وشركائنا لتطوير إستراتيجية طويلة المدى لتقليل اعتمادهم على روسيا.”

في عام 2021، استوردت الولايات المتحدة حوالي 672 ألف برميل يوميًا من النفط والمنتجات المكررة من روسيا ما يُعادل 8% من إجمالي الواردات، وفقًا لأندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس، بناءً على بيانات من Energy Information Administration.

وقالت بريطانيا إنها ستتوقف تدريجيًا عن استيراد النفط ومنتجاته من روسيا بنهاية عام 2022 لتمنح السوق والشركات وقتًا لإيجاد بديل.

وقال محللون في شركة RYSTAD ENERGY إن حظر الواردات الروسية ربما يرفع أسعار النفط العالمية إلى 200 دولار للبرميل.

كما رفع Goldman sachs توقعاته لسعر خام برنت في 2022 إلى 135 دولارًا للبرميل من 98 دولارًا، ولعام 2023 إلى 115 دولارا للبرميل من 105 دولارات، وأضاف البنك أن الاقتصاد العالمي ربما يواجه “أكبر صدمات على الإطلاق في إمدادات الطاقة” بسبب دور روسيا الرئيسي.

تأتي اضطرابات الإمدادات في وقت يستمر فيه انخفاض المخزونات على مستوى العالم.