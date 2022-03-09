ستاربكس وكوكا كولا وبيبسي توقف نشاطها التجاري في روسيا

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– قالت شركة ستاربكس، عملاق القهوة، يوم الثلاثاء إنها أوقفت نشاطها التجاري بالكامل في روسيا، بما في ذلك شحن منتجاتها وعمل مقاهيها الحاصلين على ترخيص.
وقالت الشركة إن مجموعة الشايع التي مقرها الكويت والتي تشغل 100 مقهى ستاربكس على الأقل في روسيا “ستقدم الدعم لقرابة ألفي شريك في روسيا يعتمدون على ستاربكس في معيشتهم”.
وأيضا قالت شركة ماكدونالدز (NYSE:MCD) يوم الثلاثاء إنها ستوقف عمل مطاعمها في روسيا والتي يبلغ عددها 847 مطعما معظمها مملوك للشركة.
وأعلنت كوكا كولا وبيبسي كولا يوم الثلاثاء تعليق مبيعات المشروبات الغازية في روسيا.
وقالت شركة كوكا كولا إن نشاطها في روسيا وأوكرانيا ساهم بما يتراوح بين واحد واثنين في المئة تقريبا من صافي إيرادات التشغيل للشركة في عام 2021.
وقالت شركة بيبسي كولا إنها ستواصل بيع المشروبات الضرورية اليومية مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب الأطفال وأغذية الأطفال في روسيا.
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