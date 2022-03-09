مال وأعمال

ستاربكس وكوكا كولا وبيبسي توقف نشاطها التجاري في روسيا

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– قالت شركة ستاربكس، عملاق القهوة، يوم الثلاثاء إنها أوقفت نشاطها التجاري بالكامل في روسيا، بما في ذلك شحن منتجاتها وعمل مقاهيها الحاصلين على ترخيص.

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وقالت الشركة إن مجموعة الشايع التي مقرها الكويت والتي تشغل 100 مقهى ستاربكس على الأقل في روسيا “ستقدم الدعم لقرابة ألفي شريك في روسيا يعتمدون على ستاربكس في معيشتهم”.

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وأيضا قالت شركة ماكدونالدز (NYSE:MCD) يوم الثلاثاء إنها ستوقف عمل مطاعمها في روسيا والتي يبلغ عددها 847 مطعما معظمها مملوك للشركة.

وأعلنت كوكا كولا وبيبسي كولا يوم الثلاثاء تعليق مبيعات المشروبات الغازية في روسيا.

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وقالت شركة كوكا كولا إن نشاطها في روسيا وأوكرانيا ساهم بما يتراوح بين واحد واثنين في المئة تقريبا من صافي إيرادات التشغيل للشركة في عام 2021.

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وقالت شركة بيبسي كولا إنها ستواصل بيع المشروبات الضرورية اليومية مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب الأطفال وأغذية الأطفال في روسيا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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