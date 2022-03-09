مال وأعمال

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات…

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دوت الخليج – أكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

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وبحسب بيان مشترك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض، أكدت القاهرة رفضها أي اعتداءات على أراضي المملكة، مشددة على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

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وأكدت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره “جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي”.

حثت السعودية، إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

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كما أكدت المملكة، بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، ضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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